O Estado detém agora 2.129.690 ações, a totalidade do capital social da Lusa, que representa o montante global de 5,3 milhões de euros.

Paralelamente, o Governo aprovou o projeto do novo modelo de governação da agência noticiosa.

"Os Ministros de Estado e das Finanças e da Presidência aprovaram um projeto de novos estatutos da Agência Lusa, que altera o modelo de governação da sociedade com vista a reforçar a sua capacidade e agilidade executiva, bem como a independência da atividade informativa e noticiosa da agência face aos poderes políticos, económicos, sociais e desportivos", pode ler-se na nota.