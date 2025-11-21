Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt
"Através da Entidade do Tesouro e Finanças, foram adquiridas 58 mil ações da Lusa a 2,50 euros cada, até agora detidas pela NP –Notícias de Portugal, Cooperativa de Utentes de Serviços de Informação, CRL, Esta aquisição sucede à aquisição, também já executada, da participação que era detida pela RTP", explicou esta sexta-feira, 21 de novembro, o ministério da Presidência, num comunicado enviado às redações.
O Estado detém agora 2.129.690 ações, a totalidade do capital social da Lusa, que representa o montante global de 5,3 milhões de euros.
Paralelamente, o Governo aprovou o projeto do novo modelo de governação da agência noticiosa.
"Os Ministros de Estado e das Finanças e da Presidência aprovaram um projeto de novos estatutos da Agência Lusa, que altera o modelo de governação da sociedade com vista a reforçar a sua capacidade e agilidade executiva, bem como a independência da atividade informativa e noticiosa da agência face aos poderes políticos, económicos, sociais e desportivos", pode ler-se na nota.
Estão marcadas, para o dia 26, reuniões com o Conselho de Administração, a Direção de Informação e a Comissão de Trabalhadores da Lusa assim como a ERC, para troca de impressões sobre o novo modelo.

