Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O 24notícias sabe que Bruno Furtado, mais conhecido por Ghoya, foi detido pelas 19h55 na sala 4 do Cinema City, pouco depois de começar a sessão de estreia do documentário "Complô", protagonizado pelo rapper.

Segundo cartaz partilhado pelo artista nas redes sociais, os bilhetes para a sessão de exibição em Setúbal já estavam esgotados.

A detenção, a cargo da Equipa de Investigação Criminal (EIC) da PSP, teve também o apoio da Equipa de Intervenção Rápida (EIR).

Ghoya foi conduzido e entregue ao Estabelecimento Prisional de Setúbal.

De acordo com o Correio da Manhã, que cita comunicado da PSP de Setúbal, a prisão subsidiária de 160 dias foi decidida pelo tribunal devido ao não pagamento pelo visado de 1440 euros.

"Complô", com realização de João Miller Guerra, conta a história do rapper crioulo e ativista político Ghoya, "órfão de um país onde nasceu, órfão do Estado. Encarcerado metade da sua vida, sempre livre".

Apesar de ter nascido em Portugal, Bruno Furtado não teve direito a cidadania portuguesa. Filho de mãe santomense e pai cabo-verdiano, cresceu marcado pelo racismo estrutural, pela desigualdade e por um longo período de reclusão que é também abordado no documentário.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.