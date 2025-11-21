Portugal começa a registar um aumento de casos de gripe e poderá enfrentar uma epidemia mais precoce, à semelhança do que já se verifica noutros países europeus. O alerta foi lançado pela Diretora-Geral da Saúde, Rita Sá Machado, após o Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças (ECDC) ter pedido aos Estados-membros que acelerem a vacinação devido ao surgimento antecipado da doença.
DGS alerta para início precoce da gripe e considera próximas duas semanas “essenciais” para vacinação
21 nov 2025 16:50
