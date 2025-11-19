Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Os factos remontam a março de 2018, numa cidade do Estado de Minas Gerais, no Brasil, quando o suspeito foi apanhado na posse de cerca de um quilo de um produto que, depois de analisado, revelou ser “marijuana”.

O detido, de 28 anos, será apresentado ao Tribunal da Relação de Lisboa para a aplicação de uma medida de coação.

