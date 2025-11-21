A seleção portuguesa de sub-17 garantiu hoje um lugar inédito nas meias-finais do Mundial da categoria, que decorre no Qatar, ao vencer a Suíça por 2-0 nos quartos de final. A equipa orientada por Bino Maçães assinou uma exibição segura em Doha e conseguiu ultrapassar um patamar que lhe tinha escapado em 1995 e 2003.
Portugal faz história e chega às meias-finais do Mundial de Sub-17 pela primeira vez
21 nov 2025 17:10
