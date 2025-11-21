Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O primeiro golo surgiu aos 41 minutos, através de Mateus Mide, que abriu caminho para a vitória. Já na segunda parte, aos 53 minutos, José Neto ampliou a vantagem e fechou o resultado que carimba a histórica qualificação.

Apesar de Portugal ter alcançado o terceiro lugar no Mundial de 1989, então disputado no escalão de sub-16, esta é a primeira vez que a seleção nacional chega às meias-finais num Mundial especificamente de sub-17 — um feito que reforça o estatuto de atual campeã europeia.

Na próxima segunda-feira, a equipa das quinas vai disputar o acesso à final frente ao vencedor do encontro entre Marrocos e Brasil, marcado para hoje.

