De acordo com a ANL, estes concursos públicos recorrem à subcontratação de serviços de colheita de análises clínicas, canalizando e internalizando os atos laboratoriais e afastando o recurso à rede convencionada.

"A ANL considera que as Unidades Locais de Saúde (ULS) estão a violar frontalmente o quadro legal em vigor ao lançarem procedimentos de contratação direta para serviços que já existem no setor convencionado", diz ao 24notícias Nuno Castro Marques, Diretor-Geral da ANL, dando alguns exemplos.

"Em 2025, várias ULS, como as de Matosinhos, Braga e Baixo Mondego, abriram concursos para “internalizar” análises clínicas, ignorando a obrigatoriedade legal de recorrer primeiramente aos prestadores convencionados. Tal prática infringe o Regime Jurídico das Convenções (Decreto-Lei n.º 139/2013) e o Despacho n.º 12876-C/2024, que estabelecem uma hierarquia vinculativa: se o SNS não tem capacidade interna em tempo útil, é obrigatório encaminhar os utentes para o setor convencionado; só em última instância, quando nem internamente nem via convenção haja resposta, se admite contratação externa pontual. Este Despacho, em vigor desde outubro de 2024, proíbe expressamente a abertura de concursos ou contratos diretos para atos disponíveis na rede convencionada. Ao ignorarem essa regra, substituindo o modelo aberto de convenções por acordos ad hoc fora das convenções, as ULS estão a atuar à revelia da lei, violando princípios basilares como os da legalidade, da concorrência leal e da boa gestão pública", salienta.

Esta opção, de acordo com a ANL, acarreta mesmo "impactos negativos significativos a vários níveis".

"Desde logo, a nível financeiro, representa um grave desperdício de recursos públicos. Um estudo independente da consultora Roland Berger, acompanhando pelo Ministério da Saúde e ACSS, concluiu que não há qualquer vantagem económica em internalizar análises clínicas, pelo contrário, os custos totais nos hospitais (pessoal, equipamentos, reagentes, logística, etc.) tendem a ser superiores aos preços convencionados praticados pelos laboratórios privados. E nestes casos em especial, os concursos lançados pelas ULS fragmentam despesas e duplicam encargos: por exemplo, as ULS passam a pagar separadamente consumíveis (colheitas, reagentes, etc.) ao prestador contratado e ainda suportam internamente os custos fixos dos seus laboratórios (instalações, equipamentos, pessoal), custos esses que no regime convencionado já estão incluídos no preço por exame. Em suma, esta medida fere a racionalidade económica, gastando mais dinheiro do erário público para obter o mesmo serviço", diz Nuno Castro Marques, exemplificando outros impactos.

"A nível do modelo de prestação de cuidados, a contratação direta pela ULS elimina a concorrência entre os prestadores de cuidados de saúde, bem como a liberdade de escolha do utente, criando monopólios artificiais. No modelo legal das convenções, qualquer laboratório convencionado pode ser escolhido pelo utente, estimulando concorrência em qualidade e eficiência; já numa internalização, a ULS escolhe um único prestador para lhe prestar os serviços e obriga os utentes a só realizarem as suas análises nos locais da ULS, afastando todos os outros prestadores daquela região. Isto traduz-se em concentração da procura num só operador, com potencial desincentivo à inovação e à eficiência, já que deixa de haver pressão concorrencial para melhorar. A médio prazo, esta concentração pode levar à redução da oferta disponível no território, vários laboratórios podem encerrar por falta de volume de trabalho, reduzindo a resiliência do sistema de saúde. Ou seja, o afastamento do setor convencionado fragiliza o SNS, que perde a flexibilidade e capacidade de resposta de uma rede ampla, complementar e que tem sido sempre chamado em caso de emergência ou incapacidade de resposta, ficando assim mais exposto a falhas caso o prestador único não consiga dar resposta adequada", refere o diretor da ANL.

Nuno Castro Marques não está apenas preocupado com o setor e com as "ilegalidades" que algumas ULS estarão a cometer. Segundo revela, também os utentes poderão sair prejudicados com o que está a acontecer nas Unidades Locais de Saúde.

"Estas práticas ilegais têm consequências graves para os utentes do SNS. Em primeiro lugar, os utentes perdem a liberdade de escolher o laboratório convencionado da sua preferência, um direito consagrado na lei, ficando obrigados a utilizar apenas o serviço imposto pela ULS. Isto pode implicar perda de proximidade e conveniência, pois muitos utentes deixam de ter acesso a postos de colheita perto da sua residência ou local de trabalho, fornecidos pela vasta rede de laboratórios convencionados, e veem-se obrigados a deslocações mais longas ou a horários limitados impostos pela ULS", salienta Nuno Castro Marques, apontando depois ao tempo útil desta opção.

"Cria-se uma dificuldade acrescida. Ao restringir a oferta a um único prestador, muitas vezes com capacidade limitada, aumenta o risco de atrasos na realização de exames e de violação dos Tempos Máximos de Resposta Garantidos. Isto é, os utentes podem esperar mais do que o clinicamente aceitável para obter um diagnóstico ou tratamento. Tal atraso coloca em causa o seu direito constitucional a cuidados de saúde em tempo adequado, e parte dos utentes ou veem o seu acesso prejudicado, ou vêem-se na 'obrigação' de realizarem os seus exames fora do SNS, como infelizmente já vem sucedendo, caso não queiram sujeitar-se a espera prolongada. Ao afastar injustificadamente os convencionados da realização dos exames aos utentes do SNS, as ULS prejudicam os utentes com menos opções, mais demoras e deslocações, e comprometem a continuidade e a qualidade dos cuidados de saúde prestados. Aliás, não deve esquecer-se que os laboratórios privados convencionados são os únicos que se encontram licenciados, porquanto os laboratórios das ULS têm estado, inexplicada e infundadamente, isentos do cumprimento de regras de licenciamento e, portanto, de qualidade", diz.

Perigo de "desmantelamento" de rede de cuidados

Outra das acusações que a Associação Nacional de Laboratórios Clínicos faz perante estes concursos públicos feitos por algumas ULS é que esta medida coloca em causa a sustentabilidade deste setor, salientando que muitos laboratórios poderão "deixar de ser viáveis" a curto prazo.

"A ANL pretende alertar que o afastamento sistemático dos prestadores convencionados pelo SNS e ULS coloca em risco a viabilidade de um setor fundamental para o sistema de saúde. O setor convencionado dos laboratórios clínicos engloba mais de 3.100 pontos de acesso, sendo a verdadeira rede capilar e de acesso dos portugueses, e que se encontra disponível em qualquer aldeia e garantindo verdadeiro acesso e coesão territorial. Em 2024, os laboratórios associados da ANL realizaram mais de 101 milhões de análises, 55 milhões para utentes cerca de 7.5 milhões de utentes do SNS que atenderam. É uma rede essencial para garantir acesso próximo e atempado a meios de diagnóstico em todo o país", afirma Nuno Castro Marques, abordando depois aquilo que chama de possível "desmantelamento" no setor.

"Quando afirmamos que determinadas medidas ameaçam a sustentabilidade deste setor, referimo-nos ao perigo de desmantelamento desta rede de cuidados e complementar do SNS. Se as ULS continuarem a ignorar o setor convencionado, desviando de forma injustificada um grande volume de análises para esquemas internos ou contratos externos exclusivos, muitos laboratórios privados poderão deixar de ser viáveis economicamente, vendo-se forçados a encerrar unidades ou concentrar operações. Essa destruição de capacidade instalada no setor privado convencionado pode ter efeitos irreversíveis, uma vez fechados vários laboratórios locais, perde-se resposta territorial - sobram menos pontos de acesso para os utentes - e o mercado tende à concentração em poucos prestadores", refere, salientando também que o que está a acontecer poderá prejudicar o próprio Serviço Nacional de Saúde.

"A quebra da rede convencionada fragiliza o próprio SNS, que deixa de contar com um parceiro indispensável para suprir as suas insuficiências, e compromete o direito dos cidadãos à saúde. A Constituição e a lei preveem um SNS articulado com o setor privado. Se o Estado não assegurar a viabilidade desse setor complementar, compromete a efetividade do direito à proteção da saúde, nomeadamente no acesso geograficamente equitativo e tempestivo a cuidados. Portanto, pôr em causa a sustentabilidade do setor convencionado significa arriscar colapsar um pilar essencial do SNS, que hoje assegura mais de metade dos diagnósticos com elevados padrões de qualidade, e sem o qual o SNS perderá capacidade de resposta em numerosas regiões. A ANL alerta que é preciso evitar esse cenário, garantindo condições para que o setor convencionado continue a ser sustentável e a servir a população lado a lado com o setor público", aponta.

Por último, Nuno Castro Marques faz um apelo ao Governo de Luís Montenegro e apela à suspensão dos processos de contratação direta.

"A ANL considera que urge uma intervenção decidida do Governo e das entidades públicas competentes para corrigir estas situações e prevenir a sua repetição. Em concreto, a ANL defende que o Ministério da Saúde, a Direção Executiva do SNS e a ACSS devem ordenar a imediata suspensão dos processos de contratação direta em curso, e que violem o Despacho n.º 12876-C/2024 e o regime das convenções, salvaguardando o respeito pela legalidade. Adicionalmente, o Ministério deve reafirmar politicamente a complementaridade do setor convencionado, garantindo que o SNS valoriza os prestadores privados convencionados como parte integrante da resposta de saúde pública. Isto inclui promover ativamente os mecanismos previstos no Despacho 12876-C/2024 para integrar os convencionados, assegurando a liberdade de escolha dos utentes e o recurso tempestivo às convenções sempre que necessário, ou pretendido pelo utente", conclui.

O 24notícias tentou uma reação do Ministério da Saúde e das Unidades Locais de Saúde, mas as entidades não quiseram fazer quaisquer comentários.

