Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt



Segundo a PJ, a intervenção ocorreu durante o cumprimento de mandados de busca não domiciliária, destinados a travar eventuais práticas ilícitas relacionadas com a utilização e distribuição de software protegido sem autorização, bem como o acesso indevido a sistemas e conteúdos informáticos.

A operação contou com a presença de especialistas de polícia científica, que procederam à análise de equipamentos informáticos e documentação relevante para a investigação.

A investigação permanece em curso, num inquérito dirigido pelo Ministério Público de Barcelos.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.