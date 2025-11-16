Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Integrada no exercício FENIX 25, conduzido pelo Exército Português, a iniciativa terá início pelas 13h00, junto ao Padrão dos Descobrimentos, e incluirá o acionamento do sinal sonoro do Sistema Municipal de Aviso e Alerta de Tsunami, avança a autarquia em comunicado.

O exercício será realizado em formato Live Exercise (LIVEX), funcionando como um teste ao sistema de alerta da cidade. Paralelamente, o Serviço Municipal de Proteção Civil realizará ações de informação pública sobre o risco de tsunami em vários pontos da frente ribeirinha de Belém.

Durante a ação, os participantes poderão conhecer detalhes sobre o Sistema de Aviso e Alerta, ouvir o som da sirene, identificar os caminhos de evacuação e aprender os comportamentos a adotar em caso de ocorrência real de tsunami.

Mais informações sobre o risco de tsunami e medidas de prevenção podem ser consultadas no portal da Câmara Municipal de Lisboa aqui.

