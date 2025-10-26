Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A operação, denominada “Aurélia-Belona”, foi realizada em cooperação entre a Polícia Judiciária (Portugal), Guardia Civil e Mossos d’Esquadra (Espanha).

O casal, um homem de 44 anos e uma mulher de 29, detido em Boliqueime a 7 de outubro, geria a rede a partir do Algarve. Um terceiro suspeito, detido em Lérida (Espanha), era responsável pelo controlo das vítimas naquele país. A investigação, iniciada em 2024, levou a buscas em Portugal (distrito de Faro) e em várias províncias espanholas (Lérida, Tudela e Irun).

A rede aliciava mulheres em situação de vulnerabilidade na América do Sul, chegando a recorrer a estruturas paramilitares para transportar vítimas, incluindo através de vários países asiáticos antes da chegada a Espanha. Durante as buscas, foram apreendidos numerário, dispositivos eletrónicos, drogas, munições e outros elementos relevantes para a investigação.

Os três suspeitos estão agora em prisão preventiva e as vítimas estão a receber apoio especializado.