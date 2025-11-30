Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A Guarda Civil anunciou este domingo que, a 12 de novembro, deteve pela segunda vez um homem por cometer crimes graves de abuso sexual e corrupção de menores, fazendo-se passar por representante desportivo, diz o El País.

A investigação "Fake Manager" identificou 61 vítimas, todas menores de idade, que não tinham apresentado queixa anteriormente.

Associações de apoio especializado à vítima de violência sexual: Quebrar o Silêncio (apoio para homens e rapazes vítimas de abusos sexuais)

910 846 589

apoio@quebrarosilencio.pt Associação de Mulheres Contra a Violência - AMCV

213 802 165

ca@amcv.org.pt Emancipação, Igualdade e Recuperação - EIR UMAR

914 736 078

eir.centro@gmail.com

Segundo o jornal local Canarias 7, o detido é K. V. V., de 25 anos, um profissional do mundo do futebol que trabalhou nas categorias inferiores da União Desportiva Las Palmas, com jovens entre os 14 e 20 anos.

"O sucesso da investigação baseou-se na análise minuciosa do conteúdo do telemóvel apreendido ao detido e na obtenção de múltiplas declarações tanto das vítimas como das testemunhas", afirmam os agentes numa nota emitida este domingo.

O homem operava no ambiente digital e empregava "técnicas de manipulação emocional para obter material de conteúdo sexual e promover encontros presenciais". Utilizava a sua identidade como suposto agente desportivo, um profissional com contactos. De seguida, oferecia aos menores falsas oportunidades de promoção, como testes em clubes de alto rendimento, inclusão em bases de dados profissionais ou divulgação dos seus perfis em redes especializadas.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.