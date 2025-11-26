Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo a Guarda Nacional Republicana, a operação incluiu o cumprimento de um mandado de detenção, uma busca domiciliária e três buscas a carros, após diversas diligências policiais que permitiram consolidar indícios da atividade criminosa.

A ação resultou na apreensão de uma quantidade significativa de droga e de diversos objetos associados ao crime, nomeadamente: 346 doses de haxixe, 125 doses de heroína; 232,5 doses de cocaína (crack), cinco armas de ar comprimido, um revólver de alarme; um bastão extensível, um taser e um par de matracas

A operação contou com o apoio do Grupo de Intervenção de Operações Especiais (GIOE) da Unidade de Intervenção, do Destacamento de Intervenção de Aveiro e do Posto Territorial da Gafanha da Nazaré, reforçando o dispositivo policial no terreno.

