Os registos serão entregues, a partir de sexta-feira, ao comité de supervisão da Câmara dos Representantes, que, no início deste mês, emitiu uma intimação ao Departamento de Justiça sobre o caso de Jeffrey Epstein.
“Existem muitos registos sob custódia do Departamento de Justiça, e será necessário algum tempo para os produzir, garantindo que as vítimas e qualquer material de abuso sexual de menores sejam devidamente ocultados”, afirmou James Comer, deputado do Kentucky e presidente republicano do comité, em comunicado, no The Guardian.
“Agradeço o compromisso da administração Trump com a transparência e os esforços para fornecer aos americanos informação sobre este assunto", disse.
