Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Os registos serão entregues, a partir de sexta-feira, ao comité de supervisão da Câmara dos Representantes, que, no início deste mês, emitiu uma intimação ao Departamento de Justiça sobre o caso de Jeffrey Epstein.

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo. Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.

“Existem muitos registos sob custódia do Departamento de Justiça, e será necessário algum tempo para os produzir, garantindo que as vítimas e qualquer material de abuso sexual de menores sejam devidamente ocultados”, afirmou James Comer, deputado do Kentucky e presidente republicano do comité, em comunicado, no The Guardian.

“Agradeço o compromisso da administração Trump com a transparência e os esforços para fornecer aos americanos informação sobre este assunto", disse.