Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Para o secretário-geral do PS, este resultado representa “a vitória de um socialista de sempre, mas sobretudo de um Presidente de todos”, à semelhança de Mário Soares e Jorge Sampaio, garantindo que Seguro será um chefe de Estado ao serviço de todos os portugueses.

Carneiro assegurou ainda que o Partido Socialista está disponível para contribuir para consensos essenciais para o país, sobretudo nos temas que marcaram a campanha presidencial.

O líder socialista deixou também um aviso ao primeiro-ministro, Luís Montenegro, alertando para a responsabilidade do Governo na resposta aos problemas dos cidadãos e criticando eventuais atitudes de insensibilidade, arrogância ou distanciamento.

Na sua intervenção, deixou igualmente uma palavra de reconhecimento ao Presidente cessante, Marcelo Rebelo de Sousa, admitindo divergências ao longo do mandato, mas sublinhando a importância de lhe prestar público agradecimento. Por fim, dirigiu uma mensagem pessoal ao vencedor, enviando-lhe “um abraço de amigo” e desejando-lhe as maiores felicidades no exercício do cargo.