À saída da sua residência, nas Caldas da Rainha, acompanhado pela mulher e pelos filhos, o candidato seguiu em direção ao centro cultural da cidade, onde fez questão de reservar as suas primeiras declarações mais formais. Durante o percurso, explicou aos jornalistas que preferia falar no local, sublinhando, ainda assim, que já tinha recebido inúmeras mensagens e telefonemas.

Seguro salientou a “enorme responsabilidade cívica” demonstrada pelos portugueses ao longo do processo eleitoral e reiterou que o seu principal objetivo é “servir o país e os portugueses”.

No centro cultural das Caldas da Rainha, ouviram-se gritos de “vitória” e “Portugal” no momento em que António José Seguro entrou no edifício. À sua espera estavam dezenas de apoiantes, sobretudo cidadãos anónimos, à semelhança do que já tinha acontecido a 18 de janeiro.

Pelo caminho, foi sendo cumprimentado por apoiantes que já o tratavam como “senhor Presidente”, reação que comentou com entusiasmo, recordando o percurso feito desde os 6% nas sondagens iniciais. “É fantástico, é muito bonito”, afirmou.

