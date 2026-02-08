Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

António José Seguro vence em Penamacor com 81,82% dos votos (2.102 votos).

André Ventura conseguiu apenas 18,18% (467 votos).

Foram ainda registados 20 votos em branco (0,76%) e 27 votos nulos (1,03%).

