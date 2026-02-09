Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

De acordo com Ângela Lourenço, em declarações à Agência Lusa, o país "continuará sob a influência de uma corrente perturbada de oeste, que transporta ar muito húmido, provocando precipitação contínua pelo menos até quarta-feira, dia 11. Para esses dias, são esperados episódios de chuva mais intensa e generalizada, sobretudo nas regiões Norte e Centro".

O IPMA já emitiu avisos de precipitação de nível laranja para terça-feira nos distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Vila Real, Aveiro e Viseu, devido à previsão de valores acumulados significativos. No Baixo Alentejo e no Algarve, a precipitação deverá ser menos intensa nesse dia.

A meteorologista adiantou ainda que, em especial na quarta-feira, a chuva "poderá ser acompanhada por vento, com rajadas mais fortes nas terras altas, embora não se prevejam valores extremos na terça-feira".

A partir de quinta-feira é esperado um ligeiro desagravamento das condições meteorológicas, ainda que a precipitação e o vento se mantenham. Para o fim de semana, existe a possibilidade de um abrandamento da chuva, associado ao deslocamento do anticiclone para norte, cenário que, no entanto, apresenta ainda um grau de confiança reduzido.

Quanto às temperaturas, estas vão manter-se acima do normal para a época, devido à predominância da massa de ar tropical. Em Lisboa, as mínimas deverão situar-se entre os 14 e os 15 graus e as máximas entre os 17 e os 18 graus. No interior, nomeadamente na Serra da Estrela, são esperadas mínimas entre os 4 e os 6 graus e máximas entre os 9 e os 12 graus. A partir de quinta-feira, prevê-se uma descida mais acentuada das temperaturas.

