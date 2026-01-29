Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

De acordo com um balanço da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANEPC), até às 17 horas desta quinta-feira, e desde as 16 horas de terça-feira, 1310 aconteceram na Grande Lisboa, 1141 na zona Oeste e 802 na região de Coimbra, sendo estas as três regiões com maior número de ocorrências.

A ANEPC contabiliza até ao momento 4554 quedas de árvores; 1685 quedas de estruturas; 848 inundações; 527 movimentos de massa; 517 limpezas de vias. Houve ainda 17 salvamentos terrestres e 12 salvamentos aquáticos.

A passagem da depressão Kristin por Portugal continental, na quarta-feira, deixou um rasto de destruição. Quedas de árvores e de estruturas, corte ou o condicionamento de estradas e serviços de transporte, em especial linhas ferroviárias, fecho de escolas e cortes de energia, água e comunicações foram as principais consequências materiais do temporal.

Leiria, por onde a depressão entrou no território, Coimbra e Santarém são os distritos que registam mais estragos.

O Governo decretou situação de calamidade entre as 0 horas de quarta-feira até às 23.59 horas de dia 1 de fevereiro para cerca de 60 municípios, número que pode aumentar.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.