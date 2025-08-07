Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O funcionário disse que todas as partes começaram a trabalhar nos detalhes.

O local da reunião também foi acordado e será anunciado posteriormente, disse o assessor do Kremlin, à agência internacional, citada pela Sky News.

Ushakov disse que o enviado especial dos EUA, Steve Witkoff, falou sobre a ideia de uma reunião trilateral entre Putin, Trump e Volodymyr Zelensky quando conversou com Putin ontem, mas Moscovo não comentou.

"Por sugestão do lado americano, foi fechado um acordo em princípio para realizar uma reunião bilateral nos próximos dias, ou seja, um encontro entre o presidente Vladimir Putin e Donald Trump", disse Ushakov.

A reunião pode acontecer na próxima semana, já foi noticiado, mas Ushakov disse que ainda é difícil dizer quantos dias os preparativos para a cúpula levarão.

Esta possibilidade surge após a visita do enviado especial dos EUA, Steve Witkoff, a Moscovo, onde se reuniu com Putin no Kremlin. Witkoff esteve três horas com Putin, dois dias antes do prazo-limite imposto por Trump para que Moscovo avance com uma proposta de paz, sob pena de novas sanções.