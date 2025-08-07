Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Embora ainda existam “impedimentos significativos” à concretização de um cessar-fogo, fontes da Casa Branca confirmaram que os preparativos para o encontro estão em curso.

Esta possibilidade surge após a visita do enviado especial dos EUA, Steve Witkoff, a Moscovo, onde se reuniu com Putin no Kremlin. Trump afirmou que houve “grandes progressos” nas conversações para pôr fim ao conflito. O presidente também informou líderes europeus sobre a possibilidade de um encontro individual com Putin, seguido de uma reunião com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo. Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.

Apesar do otimismo de Trump, o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, alertou que ainda não existe qualquer proposta concreta de cessar-fogo. “Temos agora uma melhor noção das condições que a Rússia colocaria para terminar a guerra. Mas ainda falta perceber se são aceitáveis para a Ucrânia”, afirmou Rubio.

Witkoff esteve três horas com Putin, dois dias antes do prazo-limite imposto por Trump para que Moscovo avance com uma proposta de paz, sob pena de novas sanções. Na sequência da visita, Trump impôs tarifas adicionais de 25% sobre produtos indianos, alegando que a Índia continua a importar petróleo russo.

Zelensky teve também uma conversa telefónica com Trump na quarta-feira, depois de regressar de uma visita a zonas próximas da frente de combate.

“A guerra tem de acabar, e tem de acabar com justiça”, escreveu o líder ucraniano nas redes sociais. “A Rússia tem de terminar a guerra que começou”.