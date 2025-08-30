A notícia foi avançada pela CNN, que confirmou a informação junto do fórum das famílias dos reféns do ataque do Hamas a Israel a 7 de outubro de 2023.
Segundo a CNN, as Forças de Defesa de Israel recuperaram o corpo do refém Idan Shivti, que tinha também nacionalidade portuguesa.
A morte já tinha sido confirmada anteriormente.
Idan Shivti, de 28 anos, foi sequestrado no Festival Nova e estava ferido quando foi feito refém em Gaza.
