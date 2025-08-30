Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo a CNN, as Forças de Defesa de Israel recuperaram o corpo do refém Idan Shivti, que tinha também nacionalidade portuguesa.

A morte já tinha sido confirmada anteriormente.

Idan Shivti, de 28 anos, foi sequestrado no Festival Nova e estava ferido quando foi feito refém em Gaza.