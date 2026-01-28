Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A plataforma de streaming destaca ainda vários conteúdos nomeados para os prémios da Academia disponíveis no seu catálogo. Entre eles estão “Elio”, da Disney e Pixar, nomeado para Melhor Longa-Metragem de Animação, “A Friend of Dorothy”, nomeado para Melhor Curta-Metragem de Ação Real, e “Retirement Plan”, nomeado para Melhor Curta-Metragem de Animação.

Para assinalar as nomeações de “Zootrópolis 2” para Melhor Longa-Metragem de Animação e de “Avatar: Fogo e Cinzas” nas categorias de Guarda-Roupa e Efeitos Visuais, o Disney+ disponibiliza igualmente títulos vencedores de Óscares, como “Zootrópolis”, “Avatar” e “Avatar: O Caminho da Água”.

A produção executiva da 98.ª edição dos Óscares volta a estar a cargo de Raj Kapoor e Katy Mullan, ambos vencedores de um Emmy, que regressam pelo terceiro ano consecutivo. Jeff Ross e Mike Sweeney voltam também a integrar a equipa de produção, pelo segundo ano, sendo que Mike Sweeney acumula ainda funções de argumentista da cerimónia.

Aqui está a lista completa de nomeados aos Óscares 2026.

