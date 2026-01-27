Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

“O Board of Peace (Conselho da Paz) é perfeitamente enquadrável se se restringir a Gaza”, afirmou o chefe da diplomacia portuguesa durante a conferência “O futuro da segurança da Europa”, que decorre na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa. Segundo Rangel, a organização foi proposta pelos Estados Unidos especificamente para este conflito, sublinhando que Portugal gostaria que o seu mandato se mantivesse circunscrito a esse contexto.

O ministro acrescentou que esta posição é partilhada por outros países, entre os quais o Brasil. “O que está previsto na resolução do Conselho de Segurança (da ONU), aprovada em novembro, é a criação de uma espécie de comissão ou conselho da paz, com um papel de supervisão política de um governo tecnocrático que atue em Gaza”, explicou. Por essa razão, defendeu, o Conselho de Paz terá de ter “uma arquitetura diferente da apresentada”.

Paulo Rangel reiterou ainda a centralidade das Nações Unidas para a política externa portuguesa. “Como para a generalidade dos países europeus, as Nações Unidas são uma sede fundamental de governação mundial. É aí o espaço para o diálogo, para as decisões e para o multilateralismo em que nos queremos afirmar”, afirmou.

Apesar das reservas em relação ao novo organismo, o ministro garantiu que Portugal não se afastará dos Estados Unidos, mesmo quando discorde de determinadas iniciativas de política externa. “Somos capazes de dialogar com os Estados Unidos e de contrapor alternativas”, assegurou, sublinhando que a política externa portuguesa “não abdica do laço transatlântico”. Segundo Paulo Rangel, fazê-lo seria contrariar o “ADN” e o “código genético” da diplomacia portuguesa.

