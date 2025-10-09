Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O Governo israelita aprovou esta noite o acordo para cessar-fogo em Gaza e para a libertação de todos os reféns, anunciou o gabinete do primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu.

A partir deste momento, as partes têm 24 horas para aplicar o cessar-fogo.

O acordo prevê a libertação dos reféns detidos pelo Hamas em troca de uma retirada limitada das forças israelitas, representando apenas o início de um plano mais amplo de 20 pontos delineado pela Administração Trump. O acordo inclui ainda a troca de prisioneiros palestinianos detidos por Israel e estabelece uma linha de retirada militar como primeira etapa para a chamada “paz duradoura e eterna”.

O presidente norte-americano, Donald Trump, afirmou que todos os reféns em poder do Hamas poderão ser libertados já na próxima segunda-feira.