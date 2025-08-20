Hospital de Évora prolonga até sexta-feira limitações na Medicina Interna na urgência

Assim, o Serviço de Urgência Polivalente do Hospital do Espírito Santo de Évora (HESE) para a especialidade de Medicina Interna, neste período, receberá apenas novas admissões de “doentes encaminhados pelo CODU/INEM, por outros médicos ou através do SNS 24”.

As limitações na admissão de utentes na urgência do HESE no que respeita a esta especialidade começaram no passado dia 14 deste mês e têm vindo, sucessivamente, a ser prolongadas.

“Esta medida temporária deve-se a uma elevada afluência de doentes com quadros clínicos complexos e necessidade de internamento, aliada a uma redução da equipa disponível na especialidade referida”, justificou.

A população, apelou a instituição, antes de se deslocar ao hospital, deve contactar a Linha SNS 24 (808 24 24 24) ou procurar as unidades de cuidados de saúde primários, para garantir o encaminhamento adequado à gravidade da situação.

A ULSAC lembrou ainda que existe atendimento 24 horas disponível nos centros de saúde de Vendas Novas, Montemor-o-Novo e Estremoz, no distrito de Évora.

No comunicado, a unidade local de saúde expressou o seu agradecimento, pediu a colaboração de todos e reforçou que “esta medida visa garantir a segurança e qualidade dos cuidados prestados”.