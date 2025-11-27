Localizado no Piso 1, junto à Entrada da Medicina Legal e ao Serviço de Urgência Pediátrica, o BPA será a nova área dedicada à realização de pequenas cirurgias. Neste espaço, os utentes deverão efetuar a admissão para os respetivos atos cirúrgicos.

Esta alteração implica que os pacientes que anteriormente acediam ao hospital pela entrada principal para este tipo de procedimentos passem agora a utilizar o piso exterior, na zona contígua ao Serviço de Urgência Pediátrica.

A mudança surge no contexto do início das obras de criação da Sala Híbrida do Bloco Operatório do Hospital de Braga, cuja construção tem início previsto também para 1 de dezembro e duração estimada de oito meses. Esta nova sala, de caráter híbrido, visa reforçar a capacidade cirúrgica do hospital, oferecendo melhores condições para procedimentos de maior complexidade e contribuindo para a expansão da atividade assistencial.

A ULS de Braga apelou à compreensão dos utentes durante este período de transição, recomendando que se desloquem ao hospital com antecedência para evitar atrasos e garantindo assim um percurso seguro e organizado.