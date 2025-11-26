Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A Sword Health acaba de fechar uma parceria com o Governo da Grécia para transformar as principais linhas telefónicas de saúde do país. A tecnologia desenvolvida pela empresa portuguesa vai ser aplicada primeiro na linha de informação (equivalente à nossa Linha SNS 24) e depois na linha de emergência médica, semelhante ao Centro de Orientação dos Doentes Urgentes (CODU) do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

O acordo foi anunciado esta semana em Atenas e é descrito como uma mudança significativa na forma como os 10 milhões de cidadãos gregos vão aceder aos cuidados de saúde. A ideia é usar inteligência artificial (IA) para gerir as chamadas, reduzir os tempos de espera e aliviar a pressão sobre os hospitais.

Como vai funcionar

A Sword Intelligence, a divisão da Sword Health dedicada à gestão de cuidados com IA, vai implementar um sistema que combina modelos de inteligência artificial com equipas clínicas. O objetivo não é substituir os profissionais de saúde, mas sim libertá-los de tarefas repetitivas e de grande volume.

A tecnologia vai fazer a triagem inicial das chamadas, absorver os picos de procura e encaminhar os pacientes para os serviços mais adequados. Os profissionais de saúde continuam a supervisionar todo o processo e a intervir quando necessário.

A primeira fase arranca com a linha 1566, a Linha Nacional de Informações de Saúde grega. É o primeiro ponto de contacto para quem tem dúvidas ou precisa de aceder ao sistema nacional de saúde. Depois, se os resultados forem positivos (e haverá uma avaliação externa independente a confirmar isso), a transformação passa para a linha 166, de emergência médica.

O plano é ter ambas as linhas a funcionar com IA até ao final de 2026.

Porquê a Grécia?

O sistema de saúde grego enfrenta desafios particulares. Além da infraestrutura tradicional, há centenas de comunidades rurais e insulares espalhadas pelo país. Garantir que todos têm acesso rápido a cuidados de saúde tornou-se uma prioridade.

“Acreditamos que a Sword Health pode ajudar-nos a superar este desafio”, disse Adonis Georgiadis, ministro da Saúde da Grécia. A ideia é reconstruir o fluxo de cuidados, tornando-o mais rápido e eficiente para os cidadãos.

A Grécia, um país que foi pioneiro em tantas coisas que definem o nosso mundo atual, vai liderar mais uma transformação.

Virgílio Bento, CEO da Sword Health, vê nesta parceria um modelo que outros países vão querer seguir. “A Grécia, um país que foi pioneiro em tantas coisas que definem o nosso mundo atual, vai liderar mais uma transformação”, afirma em comunicado. Para o responsável, a única forma de resolver o paradoxo dos sistemas de saúde, onde a procura não para de crescer e os custos disparam, passa por usar IA para ampliar a capacidade das equipas existentes.

A implementação vai ser acompanhada por entidades internacionais independentes. Estas organizações vão trabalhar com a Sword Health e o Ministério da Saúde grego para analisar tudo: desde a concepção do sistema até ao seu desempenho em termos de segurança, qualidade e privacidade de dados. O objetivo é garantir que o sistema cumpre as normas internacionais e perceber qual o impacto real para os pacientes gregos.

Virgílio Bento, à direita, no evento que anunciou a nova gestão tecnológica da linha de Saúde do SNS da Grécia.

“Não restam dúvidas de que a inteligência artificial fará parte do futuro da gestão dos sistemas de saúde. A única questão é quem serão os líderes com coragem para liderar essa transformação”, acrescenta Virgílio Bento.

De recordar que o unicórnio português anunciou em janeiro deste ano que estaria interessado em disponibilizar um mecanismo de IA para integrar no INEM, mas voltou atrás depois de se deparar com o estado do serviço de emergência. “O sistema do INEM é obsoleto, frágil e quem está a geri-lo não tem noção disso”, alertou, em entrevista ao Expresso.

O que faz a Sword Health

Para quem não conhece, a Sword Health começou por transformar o tratamento da dor física através da IA. Desde então, expandiu para outras áreas como saúde pélvica e saúde mental. A empresa já tratou mais de 700 mil pacientes em três continentes e realizou 10 milhões de sessões desde 2020.

Tem mais de mil clientes (entre seguradoras, empregadores e sistemas de saúde) e diz ter ajudado a poupar mais de mil milhões de dólares em custos desnecessários.

Em 2025, lançou a Sword Intelligence precisamente para responder aos desafios operacionais dos sistemas de saúde: falta de eficiência, custos elevados e escassez de profissionais.

A empresa já levantou mais de 500 milhões de dólares de investimento e está avaliada em 4 mil milhões de dólares.