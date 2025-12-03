Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Os cartazes foram vistos numa casa situada na rota do tradicional desfile de Santa Claus em Brantford, a cerca de 100 quilómetros de Toronto. Segundo imagens divulgadas nas redes sociais, neles podia ler-se “Santa is fake” ("O Pai Natal é falso") e “Your parents are Santa” ("Os teus pais são o Pai Natal"). Também surgiam os avisos “Santa isn’t real” ("O Pai Natal não é real") e “Your family buys your presents” ("A tua família compra os teus presentes").

Em comunicado, a polícia disse ter recebido “algumas chamadas de residentes revoltados” com os cartazes. O responsável foi contactado e “foi-lhe pedido que os retirasse”, adiantam as autoridades. Contudo, os agentes, citados pela BBC reconheceram que os cartazes não violavam a lei, já que “não é ilegal ser um ‘Grinch’” e estavam colocados em propriedade privada, protegidos pela liberdade de expressão — informação confirmada pela CBC, o serviço público canadiano.

Ainda assim, a polícia deixou um apelo ao espírito natalício: “Embora não seja ilegal ser um ‘Grinch’, encorajamos toda a gente a abraçar o espírito da época e a ajudar a promover uma comunidade positiva e acolhedora, especialmente durante eventos como o Santa Claus Parade”, afirmou um porta-voz.

O desfile de Brantford é um evento anual e este ano terá reunido cerca de 30 mil pessoas, de acordo com a imprensa local.

Casos semelhantes no passado

Este não é o primeiro episódio em que autoridades são chamadas para lidar com quem tenta revelar às crianças que o Pai Natal não existe. Em 2018, no Texas, a polícia deteve um manifestante que, à porta de uma igreja em Cleburne, dizia a menores que o Pai Natal não era real. Foi acusado de trespasse criminal por se recusar a abandonar o local. O então autarca da cidade comentou na altura: “A minha cidade adora o Pai Natal”, e acrescentou: “Espero que esses manifestantes saibam que provavelmente vão receber um grande pedaço de carvão em vez de entrar na lista dos ‘bem comportados’.”

Décadas antes, em 1979, o veterano do Vietname Richard Dildy foi detido em Toronto por causar distúrbios enquanto protestava num centro comercial com um cartaz que dizia “Down with Santa!” ("Abaixo com o Pai Natal"). Embora tivesse sido apelidado de “grinch” pela imprensa local, manteve a sua posição: “Tudo o que eu estava a dizer é que as pessoas têm de parar de mentir aos seus filhos”, disse ao Toronto Star na altura.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.