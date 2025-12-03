Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo fonte da PSP disse à Lusa, a ação permitiu identificar um cidadão em situação irregular em Portugal, dois com droga para consumo e três com diligências judiciais pendentes.

A mesma fonte explicou que a operação foi desencadeada porque no decorrer do ano foram detetados naqueles locais vários incidentes com armas, motivo pelo qual foi decidido avançar com uma intervenção especial. Apesar disso, a PSP confirma que não foi apreendida qualquer arma.

De acordo com a PSP, a operação — que decorreu entre as 17h30 e as 19h00 — implicou o fecho da Praça do Martim Moniz e envolveu efetivos do Corpo de Intervenção, Equipas de Intervenção Rápida, Núcleo de Estrangeiros e Controlo Fronteiriço e elementos de patrulhamento. A polícia optou por não revelar o número total de operacionais mobilizados.

