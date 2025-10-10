Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Durante uma ação de fiscalização destinada a prevenir a prática de mergulho ilegal, os militares da GNR detetaram o indivíduo em atividade recreativa proibida.

Foram apreendidos todos os equipamentos de mergulho e elaborado o respetivo auto de contraordenação, cuja coima pode chegar aos 2 000 euros.

A GNR alerta que os mergulhadores não podem capturar, manipular ou recolher espécies biológicas ou elementos do património natural, nem realizar outras atividades que perturbem o ecossistema, garantindo assim a preservação dos recursos naturais e culturais.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.