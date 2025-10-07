Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A operação policial envolveu diligências de deteção e vigilância na zona ribeirinha do Rio Guadiana, que permitiram identificar uma atividade suspeita e levar à abordagem de uma embarcação.

Durante a ação, os militares da Guarda Nacional Republicana (GNR) apreenderam ainda três telemóveis, um computador portátil, um tablet, diverso material de comunicação e a própria embarcação utilizada na operação.

Os detidos permanecem nas instalações da GNR e deverão ser apresentados ao Tribunal Judicial de Beja no dia 8 de outubro.

A ação contou com o apoio do Núcleo de Apoio Técnico de Beja, dos Destacamentos Territoriais de Almodôvar e Moura e do Núcleo de Investigação Criminal de Almodôvar.

