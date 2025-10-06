Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

De acordo com o comunicado, a detenção ocorreu no âmbito de uma ação de fiscalização rodoviária, durante a qual os militares da Guarda abordaram um veículo cujos ocupantes apresentaram comportamento suspeito. Após revista pessoal e busca ao automóvel, foi confirmada a posse de droga.

Foram apreendidas 169 doses de heroína, 12 doses de cocaína, dois telemóveis e uma viatura.

Os detidos foram presentes ao Tribunal Judicial de Ferreira do Alentejo, tendo sido aplicada prisão preventiva ao homem de 54 anos e termo de identidade e residência aos outros dois.

A operação contou com o reforço dos Postos Territoriais de Aljustrel, Ferreira do Alentejo e Alvito.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.