"O Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, através da Divisão Policial de Loures, procedeu no dia de hoje, em Odivelas, à detenção em flagrante delito de um homem de 33 anos, suspeito da prática do crime de ofensas à integridade física qualificadas", diz a PSP em comunicado.

O homem estava no interior de uma loja de conveniência de um posto de abastecimento de combustíveis em Odivelas. A polícia dirigiu-se para o local e verificou que o suspeito empunhava "um objeto, que veio a apurar-se tratar-se de uma tesoura, colocado junto ao pescoço de uma vítima, uma senhora de 47 anos de idade".

"Encetado contacto com o suspeito, o mesmo não acatou as ordens dadas pelos polícias no local, continuando a empunhar a referida tesoura que a determinada altura usou para desferir vários golpes que atingiram a vítima no tronco e membros superiores, pelo que, por forma a preservar a sua integridade física, um dos polícias teve necessidade de efetuar recurso efetivo da arma de fogo, vindo a atingir o suspeito com um disparo no membro inferior direito, cessando desta forma as agressões e procedendo de seguida à sua imobilização e detenção", diz a PSP.

Segundo as autoridades, "das agressões resultaram ferimentos ligeiros na vítima que teve assim necessidade de receber tratamento hospitalar, recebendo de seguida alta".

"O detido, que também teve necessidade de receber tratamento hospitalar a ferimentos ligeiros, será presente perante a competente Autoridade Judiciária no Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa Norte", é ainda explicado.