Dois polícias da PSP, em serviço num posto de combustível da BP, ouviram disparos na zona dos bares da feira semanal de Monte Abraão, por volta das 08h40 desta manhã. Imediatamente, os agentes deslocaram-se ao local, onde encontraram um grande número de pessoas. Alguns populares informaram que uma pessoa tinha sido atingida e forneceram a descrição do suspeito, que teria fugido a pé.

Com base nas indicações fornecidas, os polícias localizaram e abordaram um indivíduo que correspondia às características indicadas, encontrando, dentro de uma bolsa, uma arma de fogo de calibre 7.65mm, sem licença de porte. Testemunhas presentes confirmaram tratar-se do autor dos disparos.

A vítima foi atingida por dois tiros, um de raspão no braço esquerdo e outro no peito, sendo assistida no local e transportada ao Hospital de São José, em Lisboa. Segundo a PSP, não corre perigo de vida.

O caso foi entregue à Polícia Judiciária, que recolheu a arma, os invólucros e outros indícios para investigação. O suspeito foi detido e apresentado ao Tribunal de Sintra, onde lhe foi aplicada prisão preventiva. O indivíduo aguarda agora as próximas diligências processuais no Estabelecimento Prisional de Lisboa.