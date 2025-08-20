Onde vai ser a esperada reunião de Putin e Zelensky?

Putin propôs encontrar-se com Zelensky em Moscovo, mas os Estados Unidos sugerem Budapeste. A proposta foi recusada pelo líder ucraniano, que se encontrava na Casa Branca com dirigentes europeus.

A proposta surgiu durante um telefonema com o presidente dos EUA, Donald Trump, indicaram fontes próximas à AFP, citada pela CNN.

Israel quer conquistar a Palestina

O ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, anunciou os planos do Exército israelita para ocupar a cidade de Gaza, incluindo a convocação de dezenas de milhares de soldados da reserva, avançou a imprensa local.

Segundo o jornal israelita Maariv, mais de 60 mil reservistas vão ter de se apresentarem nas próximas duas semanas, enquanto outros 70 mil terão de prolongar o serviço activo por mais 30 a 40 dias.

Já três pessoas morreram a combater as chamas este ano

Um homem de 75 anos estava a operar uma máquina de rasto e caiu, quando foi atropelado pela mesma, avança a SIC. É a terceira vítima desde o início dos incêndios.

Em resposta às críticas feitas ao governo, o secretário de Estado da Proteção Civil, Rui Rocha, reconheceu que durante o combate aos incêndios deste verão pode ter havido “alguma descoordenação momentânea”, resultado da “complexidade do teatro de operações”.

Marcelo Rebelo de Sousa também comentou a atuação da Ministra da Administração Interna, defendendo que "acabou de chegar, admito que esteja a descobrir os problemas e as respostas a dar". O presidente esteve na Guarda para o funeral de Carlos Dâmaso, antigo autarca que faleceu a combater um incêndio.

Apesar das dificuldades, o lado bom deste verão

Leia também a reportagem sobre Tiago Fonseca, um surfista que cresceu dentro de água e, hoje, aos 24 anos, é treinador na escola da família, onde passa o verão a ensinar surf e a transmitir às novas gerações a paixão que herdou.

O surf entrou na vida de Tiago muito cedo, e aos 24 anos já conta com 22 de experiência nas ondas. Começou a ajudar no negócio de família aos 14 anos, como monitor, e pouco depois começou a dar aulas.

