O Japão emitiu um alerta de mega-sismo na sequência de um tremor de magnitude 7,5 registado frente à costa de Aomori, a província mais setentrional da ilha de Honshu, diz o The Guardian.

Apesar da intensidade do sismo, os danos registados foram moderados: 34 pessoas sofreram ferimentos ligeiros e algumas estradas e edifícios sofreram danos limitados.

As autoridades japonesas salientaram que o alerta não constitui uma previsão, referindo que a probabilidade de ocorrer um sismo de magnitude 8 ou superior é apenas de cerca de 1%. Contudo, sublinharam que a medida pretende assegurar que a população esteja preparada para um eventual sismo devastador, semelhante ao de 2011, que causou quase 20.000 mortos.

O Governo alertou ainda para um risco aumentado de ocorrência de um sismo de magnitude 8 ou superior na próxima semana, especialmente nas zonas costeiras, e apelou à preparação da população. No verão de 2024, a metade sul da costa pacífica do Japão recebeu um alerta similar, relativo à falha de Nankai, mas a comunicação ambígua desse aviso provocou compras de pânico, cancelamento de eventos e encerramento de empresas.

A Agência Meteorológica Japonesa (JMA) explicou que o sismo de segunda-feira aumentou temporariamente os riscos nas regiões de Hokkaido e da costa de Sanriku, onde a placa do Pacífico forma duas falhas – a falha do Japão e a falha Chishima – responsáveis por vários sismos de grande magnitude no passado.

