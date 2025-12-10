Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Apesar da medida de coação aplicada após a sua detenção em maio, a mulher continuou a intermediar a venda fraudulenta de inscrições de imigrantes no Sistema Nacional de Saúde, com a colaboração de duas funcionárias de uma Unidade de Saúde Familiar, detidas em novembro.

As funcionárias administrativas encontram-se suspensas e são acusadas de atribuírem indevidamente mais de 10 mil números de utente.

A operação, designada “Gambérria”, já resultou na detenção de 16 pessoas e na constituição como arguidas de outras 27, incluindo sete empresários, uma advogada e uma funcionária da Direção-Geral dos Assuntos Consulares e das Comunidades Portuguesas do Ministério dos Negócios Estrangeiros.

