Uma abundância de peixes pequenos, conhecidos como baitfish, reuniu centenas de tubarões nas águas pouco profundas de Byron Bay, criando imagens impressionantes num dos destinos de férias mais populares da Austrália, conta o The Guardian.

O fenómeno prolongou-se por vários dias e foi registado por residentes da região, que partilharam filmagens de tubarões a alimentar-se durante o fim de semana.

Jakob de Zwart, fotógrafo local, descreveu a sua experiência: durante uma caminhada junto ao farol de Byron, deparou-se com várias pessoas a observar a atividade na praia. Felizmente, tinha o drone no carro. “Quando o drone subiu e obtive uma visão de cima, foi um ‘ok, isto é enorme’. Subi cada vez mais para perceber a dimensão e contei sem dúvida cerca de 100 tubarões”, relatou.

O fotógrafo acrescentou que os tubarões estavam tão próximos que a água mal chegava aos joelhos, e que se movimentavam diretamente sobre a mancha de peixes, criando cenas de grande intensidade visual.

Adam Smith, professor na James Cook University e responsável pela organização ambiental marinha Reef Ecologic, salientou a sorte dos australianos em observar este tipo de fenómeno natural tão perto de casa.

“Há muito poucos locais no mundo onde, próximo de uma cidade pequena ou até de uma grande cidade, se pode ver estas criaturas selvagens tão de perto e em número significativo”, afirmou.

Apesar do fascínio, os especialistas alertaram para os riscos associados à presença humana junto dos tubarões. Smith enfatizou que, embora seja extraordinário observar a natureza em acção nas praias e promontórios, é essencial respeitar os animais e compreender os limites da interação humana.

O fenómeno começou a dispersar-se na terça-feira, à medida que os peixes desapareciam e os tubarões seguiam o seu rastro.

