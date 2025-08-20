Um homem de 75 anos perdeu a vida esta terça-feira durante as operações de combate ao incêndio que deflagrou no concelho de Mirandela, distrito de Bragança. Segundo informações apuradas pela SIC Notícias, a vítima manobrava uma máquina de rasto quando sofreu uma queda fatal.

O ssujeeito estava a operar uma máquina de "uma empresa privada contratada pela autarquia de Mirandela", tendo morrido "pouco antes da meia-noite", explicouu o comandante Paulo Santos, da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção, em declarações à agência Lusa, citado pela SIC.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, já enviou as suas condolências, referrindo, em nota publicada no site da Presidência, que "apresenta os sentidos pêsames a Família do Operacional de entidade colaboradora da Câmara Municipal de Mirandela". O Presidente estende ainda "as suas condolências ao Município".

Este é já o terceiro óbito registado desde o início do mês devido a fogos rurais. Na sexta-feira, um ex-presidente de junta de Vila Franca do Deão, na Guarda, morreu enquanto ajudava no combate às chamas, aos 43 anos. No domingo, um bombeiro da Covilhã faleceu num acidente de viação quando seguia para um incêndio no concelho vizinho do Fundão, confirmou a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

Os funerais destas duas vítimas realizaram-se na terça-feira. A cerimónia em homenagem ao bombeiro da Covilhã contou com a presença do primeiro-ministro e da ministra da Administração Interna, que acabaram por ser recebidos com manifestações de desagrado por parte de alguns populares.

No incêndio de Mirandela, permanecem no terreno mais de 300 operacionais, apoiados por mais de uma centena de viaturas.

*Notícia atualizada às 11h