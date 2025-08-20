Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo o jornal israelita Maariv, mais de 60 mil reservistas vão ter de se apresentarem nas próximas duas semanas, enquanto outros 70 mil terão de prolongar o serviço activo por mais 30 a 40 dias.

O plano contempla ainda a retirada de toda a população da cidade de Gaza, estimada em cerca de um milhão de pessoas, muitas das quais deslocadas de outras áreas da Faixa de Gaza.

Até ao momento, Israel não comentou a última proposta de cessar-fogo, aprovada pelo grupo islâmico Hamas há dois dias, através da mediação do Egito e do Qatar.

Há quase duas semanas, o Governo israelita aprovou a proposta do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu para estender a ofensiva à cidade de Gaza, apesar da oposição de membros do próprio Exército, preocupados com os riscos para os reféns ainda mantidos no enclave.

Desde então, famílias de sequestrados têm vindo a manifestar-se, exigindo um acordo integral com o Hamas que ponha fim à guerra e permita a libertação de cerca de 50 reféns que permanecem na Faixa de Gaza, dos quais Israel estima que pelo menos 20 ainda estejam vivos.