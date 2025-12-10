Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

"Será a sua filha, Ana Corina Machado, que receberá o prémio em nome da mãe", declarou Kristian Berg Harpviken, diretor do Instituto Nobel norueguês, à rádio NRK. "Será a filha que proferirá o discurso que a própria María Corina escreveu".

Harpviken comentou ainda que não sabe em que local está a laureada. "Simplesmente não sei onde ela está exatamente". De recordar que poucas pessoas sabem onde e como Corina Machado se desloca, devido à natureza repressiva do regime de Nicolás Maduro.

No dia de ontem, María Corina Machado tinha previsto dar uma conferência de imprensa no Instituto Nobel de Oslo, que começou por ser adiada e depois acabou por não acontecer, sem declarações por parte do instituto sobre o motivo.

