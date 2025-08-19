O presidente russo, Vladimir Putin, terá sugerido um encontro com Volodymyr Zelensky em Moscovo durante um telefonema com Donald Trump, mas a proposta foi recusada pelo líder ucraniano, que se encontrava na Casa Branca com dirigentes europeus.
O presidente russo, Vladimir Putin, sugeriu organizar um encontro bilateral com o homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, em Moscovo.
A proposta surgiu durante um telefonema com o presidente dos EUA, Donald Trump, indicaram fontes próximas à AFP, citada pela CNN.
“Putin mencionou Moscovo” durante a conversa realizada na segunda-feira.
Na altura, Zelensky encontrava-se na Casa Branca com dirigentes europeus e terá respondido negativamente à proposta.
