O presidente russo, Vladimir Putin, sugeriu organizar um encontro bilateral com o homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, em Moscovo.

A proposta surgiu durante um telefonema com o presidente dos EUA, Donald Trump, indicaram fontes próximas à AFP, citada pela CNN.

“Putin mencionou Moscovo” durante a conversa realizada na segunda-feira.

Na altura, Zelensky encontrava-se na Casa Branca com dirigentes europeus e terá respondido negativamente à proposta.