Flotilla rumo a Gaza volta para trás devido a mau mau tempo

Poucas horas depois de zarpar de Barcelona, o imprevisto meteorológico adiou a missão que vai levar ativistas até Gaza e obrigou a flotilla a voltar a terra. Entre os participantes está a ativista Greta Thunberg e os portugueses Mariana Mortágua, Miguel Duarte e Sofia Aparício.

Entretanto, nas redes sociais, ativistas e artistas portugueses criticam a posição do ministério dos negócios estrangeiros português. Direto de Barcelona, no dia de partida da flotilla, Salvador Sobral congratulou os portugueses a bordo "pela bravura e coragem, completamente oposta ao nosso governo"

Contribuintes têm até hoje para pagar IRS de 2024

Isto é útil para hoje: os contribuintes que entregaram a declaração de IRS de 2024 entre abril e junho têm até esta segunda-feira para acertar o imposto em falta junto da Autoridade Tributária e Aduaneira, prazo que se prolonga devido ao fim de semana.

Abusos na Igreja Católica

O grupo Vita, criado pela Conferência Episcopal Portuguesa para acompanhar casos de abuso sexual na Igreja Católica, recebeu 83 pedidos de compensação financeira. Até ao momento, 68 pessoas foram avaliadas pelas comissões de instrução, enquanto sete pedidos mais recentes serão analisados em setembro.

Sismo no Afeganistão

No panorama internacional, um sismo de magnitude 6 atingiu o leste do Afeganistão na noite de domingo. Mais de 800 pessoas morreram e mais de 2700 ficaram feridas, segundo a RTP.

Von der Leyen sofre bloqueio de GPS pela Rússia

Esta segunda-feira, o mundo também recebeu a notícia de um alegado ataque de interferência russa, que deixou o avião da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, sem GPS durante a aproximação ao aeroporto de Plovdiv, obrigando o piloto a realizar a aterragem manualmente com mapas em papel.

