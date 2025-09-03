Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt
"O Presidente da República apresenta o seu pesar e solidariedade às Famílias afetadas por esta tragédia e espera que a ocorrência seja rapidamente esclarecida pelas entidades competentes", avança uma nota da Presidência da República.
Até ao momento sabe-se que terá sido um cabo que se partiu. Grande parte do elevador centenário da capital está destruída.
Uma testemunha disse ao 24notícias que se cruzou com um rapaz visivelmente ferido sentado do lado de fora do elevador.
O Presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, já está no local. Bombeiros, polícia e INEM estão presentes.
O Ascensor da Glória, popularmente referido como Elevador da Glória, liga a Baixa (Praça dos Restauradores) ao Bairro Alto (Jardim de São Pedro de Alcântara) e é um dos três funiculares operados pela Carris e um dos mais movimentados, chegando a transportar anualmente mais de 3 milhões de passageiros. Foi inaugurado a 24 de outubro de 1885.
