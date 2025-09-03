Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

De acordo com o The Guardian, enquanto os dois líderes caminhavam em direção à tribuna oficial, o intérprete de Putin foi ouvido a afirmar que “a biotecnologia está em constante desenvolvimento” e que os órgãos humanos “podem ser transplantados continuamente”, acrescentou ainda que, nesse cenário, “quanto mais se vive, mais jovem se torna, podendo até alcançar a imortalidade”.

Na gravação, Xi responde: “Alguns preveem que neste século os humanos possam viver até aos 150 anos”. As imagens transmitidas pela televisão estatal chinesa mostravam, nesse momento, Kim Jong-un a acompanhar os dois líderes, sorridente, sem que fosse possível confirmar se a conversa estava a ser traduzida.

Mais tarde, Putin confirmou aos jornalistas ter discutido com Xi o futuro da biotecnologia e as perspetivas de prolongamento da vida humana. A visita a Pequim aconteceu no âmbito das celebrações do 80.º aniversário do fim da Segunda Guerra Mundial.

O poder e a longevidade

O tema ganha particular relevância tendo em conta que tanto Xi como Putin alteraram a lei nos seus países para se manterem no poder indefinidamente. Em 2018, a China aboliu os limites de mandatos presidenciais, enquanto a Rússia reviu a Constituição para permitir a continuidade de Putin em altos cargos.

A longevidade tem sido uma obsessão entre parte da elite russa. Em 2024, Putin ordenou a criação de um centro de investigação focado no combate ao envelhecimento, designado Novas Tecnologias de Preservação da Saúde, que trabalha em terapias celulares, neurociência e outras áreas ligadas ao prolongamento da vida.

A investigação também envolve Maria Vorontsova, filha mais velha de Putin e endocrinologista, que coordena projetos na área da genética com o objetivo de aumentar a expectativa de vida humana.