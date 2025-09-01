Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

As autoridades afegãs atualizaram o balanço do sismo de magnitude 6 que atingiu o leste do Afeganistão na noite de domingo. Mais de 800 pessoas morreram e mais de 2700 ficaram feridas, segundo a RTP.

O tremor ocorreu pelas 23h47 locais (20h17 em Lisboa) e provocou destruição significativa, especialmente nas províncias de Kunar e perto de Jalalabad, epicentro do sismo, e na fronteira com a província vizinha. O tremor teve uma profundidade de apenas oito quilómetros, o que agravou os danos.

Pelo menos cinco réplicas foram registadas, algumas sentidas a centenas de quilómetros de distância, incluindo na capital Cabul e em Islamabad, no Paquistão. As autoridades alertam para a possibilidade de um número ainda maior de vítimas, devido ao difícil acesso às áreas afetadas e à destruição de dezenas de casas.

O maior hospital de Kunar está em situação de crise, admitindo “um paciente a cada cinco minutos”, sobretudo mulheres e crianças, segundo o diretor da unidade, que declarou emergência. Helicópteros de socorro enviados pelas autoridades talibãs estão a chegar às zonas mais afetadas, uma vez que muitas áreas são inacessíveis por estrada.

A ONU manifestou-se profundamente preocupada e anunciou que as suas equipas estão no terreno a prestar assistência de emergência e apoio vital às comunidades afetadas.

O porta-voz do governo talibã, Zabihullah Mujahid, afirmou que todos os recursos serão mobilizados para ajudar a população, com equipas de resgate de províncias próximas a prestar assistência. O Crescente Vermelho afegão enviou igualmente equipas médicas para Kunar.

O Afeganistão é frequentemente atingido por sismos, sobretudo na cordilheira Hindu Kush, na junção das placas tectónicas euroasiática e indiana. Em outubro de 2023, uma série de sismos devastou a província de Herat, causando mais de 1.500 mortos. Na semana passada, a província de Nangarhar foi afetada por cheias repentinas, que mataram cinco pessoas e provocaram danos em terrenos agrícolas e zonas residenciais.