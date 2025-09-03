Na nota publicada no site oficial da Presidência da República na Internet, a Festa do Livro "será marcada para data a fixar e em recinto fechado", em acordo com a Associação Portuguesa de Editores e Livreiros (APEL).

Marcelo Rebelo de Sousa decidiu cancelar esta iniciativa "em memória das vítimas mortais do gravíssimo acidente com o elevador da Glória, em Lisboa, e em solidariedade com as famílias enlutadas".

"O Presidente das República, que já lamentou profundamente o acidente ocorrido esta tarde, reitera o seu pesar e solidariedade às Famílias afetadas por esta grande tragédia", lê-se na mesma nota.

O elevador da Glória, em Lisboa, descarrilou esta quarta-feira à tarde, pelas 18:04, na Calçada da Glória. O descarrilamento provocou pelo menos 15 vítimas mortais, número avançado pelo INEM, e vários feridos em estado grave.