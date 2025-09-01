Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A flotilha que partiu no domingo à tarde de Barcelona com destino a Gaza teve de regressar ao porto na mesma noite devido às condições meteorológicas adversas, confirmou a emissora de rádio da catalunha, RAC1. Os barcos voltaram ao porto por volta das 20h00 no domingo.

Os capitães reuniram esta segunda feira, às 10h00, para decidirem se a missão é retomada ainda durante o dia, revela o jornal La Vanguardia. Esta operação representa uma tentativa de quebrar o bloqueio imposto por Israel à faixa de Gaza.

A notícia foi dilvugada nas redes sociais. Em comunicado, a organização garante que a decisão visa a segurança da tripulação face aos fortes ventos mediterrâneos.

Cerca de 20 embarcações zarparam do porto de Barcelona em direção à Faixa de Gaza. Algumas contam com a presença da ativista Greta Thunberg, da presidente da câmara de Barcelona, Ada Colau, do vereador da esquerda republicana, Jordi Coronas e também os três portugueses: Mariana Mortágua, Miguel Duarte e Sofia Aparício.