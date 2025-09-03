Até ao momento sabe-se que terá sido um cabo que se partiu. Grande parte do elevador centenário da capital está destruída.

Uma testemunha disse ao 24notícias que se cruzou com um rapaz visivelmente ferido sentado do lado de fora do elevador.

A SIC Notícias avança que existe pelo menos um morto e 20 feridos graves, mas o número final ainda não foi confirmado oficialmente pelos bombeiros.

O Presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, está neste momento a caminho do local. Bombeiros, polícia e INEM estão presentes.

Descarrilamento elevador da Glória créditos: MadreMedia

O Ascensor da Glória, popularmente referido como Elevador da Glória, liga a Baixa (Praça dos Restauradores) ao Bairro Alto (Jardim de São Pedro de Alcântara) e é um dos três funiculares operados pela Carris e um dos mais movimentados, chegando a transportar anualmente mais de 3 milhões de passageiros. Foi inaugurado a 24 de outubro de 1885.