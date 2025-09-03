No local, o presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, explicou que "todas as equipas estão no terreno, a tentar socorrer as vítimas desde trágico acidente. Estamos também em contato com o primeiro-ministro, Governo e Presidente da República. Posso confirmar que há vítimas mortais, mas não podemos confirmar o número", afirmou.

"Lisboa está de luto, os lisboetas estão de luto, é um momento trágico para a cidade. É um acidente que não deveria ter acontecido", disse. Carlos Moedas cancelou todos os eventos que tinha para o dia de amanhã.

O Presidente da República lamentou profundamente "o acidente ocorrido, em particular as vítimas mortais e os feridos graves, bem como os vários feridos ligeiros", pode-se ler no site da presidência da República, apresentando "o seu pesar e solidariedade às Famílias afetadas por esta tragédia e espera que a ocorrência seja rapidamente esclarecida pelas entidades competentes".

Em comunicado, o Governo e o primeiro-ministro "lamentam profundamente o acidente", afirmando que estão "desde os primeiros momentos a acompanhar a situação e a resposta das diversas autoridades públicas de emergência médica, unidades de saúde, proteção civil, forças de segurança e transportes". O Governo está também em "contacto permanente e articulação estreita" com a Câmara Municipal, acrescenta na nota.

A prioridade imediata é o socorro às vítimas, indica. Por isso, as autoridades competentes realizarão no "devido tempo as averiguações necessárias ao apuramento das causas deste lamentável acidente", pode-se ler ainda na nota.

A candidata à Câmara Municipal de Lisboa, Alexandra Leitão, mostrou na rede social X "solidariedade" com "as vítimas e as suas famílias. Expresso também gratidão e reconhecimento às equipas que trabalham neste momento nas operações de socorro".

O secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, manifestou-se “chocado com o acidente do Elevador da Glória” e defendeu que é preciso apurar “exaustivamente as causas que originaram esta tragédia”.

José Luís Carneiro defendeu que “concluídas as operações de socorro, é absolutamente necessário que sejam apuradas exaustivamente as causas que originaram esta tragédia”. O líder do PS deixou ainda um agradecimento “pelo trabalho de todos os serviços de proteção e socorro que estão a dar o melhor de si no apoio às vítimas”.

André Ventura, líder do Chega, através das redes sociais, diz que o acidente deixa “uma marca dolorosa” na cidade de Lisboa e expressa um “profundo sentimento de tristeza” com o sucedido no elevador da Glória. Ventura também transmite ainda solidariedade às famílias das vítimas.

A presidente da Comissão Europeia escreveu uma mensagem no X a dizer que recebeu a notícia do acidente “com tristeza”.

“Os nossos corações estão com as pessoas atingidas pela tragédia do Elevador da Glória, uma referência para os lisboetas e visitantes do mundo inteiro. A Europa está solidária com as vítimas, os seus entes queridos, e toda a comunidade em Lisboa. Desejo uma rápida recuperação aos feridos”, disse Roberta Metsola, numa mensagem escrita em português na rede social X.

Em nota publicada no seu site, o Patriarca de Lisboa acompanha o acidente "com profunda dor e tristeza. Neste momento difícil, D. Rui Valério eleva a Deus orações pelas vítimas mortais, assim como manifesta a sua proximidade aos seus familiares, neste momento de separação e de profunda dor".