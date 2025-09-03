Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O 24notíciasconfirmou no local que um comboio na linha de Cascais, no sentido Lisboa-Cascais, esteve parado por cerca de meia hora devido a um vidro partido, depois de uma pessoa ter atirado uma garrafa contra o mesmo, causando o pânico no interior da carruagem.

A pessoa em questão acabou sentada noutra carruagem, tendo a Polícia de Segurança Pública (PSP) estado no comboio, que esteve parado durante cerca de meia hora, logo a seguir à estação de Algés. A paragem, ao que o 24notícias apurou junto do maquinista, é prevista por lei para se poder identificar o indivíduo.

Entretanto o comboio já retomou o seu trajeto habitual.

Artigo atualizado às 21h13